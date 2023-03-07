Аким Петропавловска поздравил женщин с 8 марта

8 марта — прекрасный повод не только поздравить и подарить цветы женщинам, но и по достоинству оценить их заслуги в жизни общества и страны. Сегодня накануне праздника аким города Петропавловска поздравил женщин, которые внесли свой вклад в социально-экономическое развитие области.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— Дорогие представительницы прекрасной половины нашего города! Вы хрупки и сильны одновременно. С именем женщины входит в мир добро и справедливость, нежность и любовь, красота и верность. В условиях современной жизни, её скорости и суеты, женская доброта, сердечность, стремление к согласию, позволяют сохранять стабильность и спокойствие.

Рада Назарова 22 года работает радиотелефонистом СПЧ №2, воспитывает 4 детей. Профессия эмоционально нелегкая. Здесь нужен внутренний стержень в характере. И с годами работы он, безусловно, лишь крепчает.

РАДА НАЗАРОВА, радиотелефонист СПЧ №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— Я находилась сама на работе, приняла путевку на свой дом 12 лет назад, горел мой личный дом. В доме находились дети. Вовремя прибыли. Формируется характер, в первую очередь, нужно быть самому уравновешенным, потому что люди когда звонят, у них в голосе тревога. От тебя зависит жизнь человека.

Сауле Коспанова сегодня получила благодарственное письмо от акима области. Она много лет работает медсестрой. Сегодня безмерно рада вниманию со стороны руководства.

САУЛЕ КОСПАНОВА, медсестра детского сада «Балауса»:

— 8 марта — праздник для всех девочек, девушек, женщин, наших мам и бабушек. Поздравляю с этим прекрасным праздником! Сегодня я очень рада получить почетную грамоту из рук руководства. Спасибо за уделенное нам внимание!

Всего накануне праздника благодарственные письма от акима города Петропавловска получили 14 представительниц прекрасного пола. Также за вклад в социально-экономическое развитие области троим женщинам вручили почетные грамоты и благодарственные письма акима СКО. Скрасили вечер выступления североказахстанских артистов.

Анастасия Кузнецова