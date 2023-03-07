25 североказахстанцев обратились в представительство омбудсмена

5 ноября прошлого года глава государства подписал Конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека». Он независим и неподотчетен госорганам и должностным лицам. Уполномоченный по правам человека имеет право обратиться в Конституционный суд, где могут рассмотреть нормативные правовые акты, которые затрагивают права человека. И если суд решит, что они нарушены, то в законы могут внести поправки.

ЖАНАТ ЖУМАБАЕВ, представитель уполномоченного по правам человека

по СКО:

— Жалоба должна содержать сведения о фамилии, имени, отчестве и месте жительства или работе заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы. К жалобе прилагаются документы и другие материалы, подтверждающие доводы заявителя.

Уполномоченный по правам человека должен рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней. В СКО в представительство омбудсмена поступило 25 обращений. Это вопросы о несогласии с судебными актами, применении условно досрочного освобождения, трудовом законодательстве, незаконном увольнении, земельных вопросах, миграционном законодательстве, действии полицейских и социальной помощи.

ЖАНАТ ЖУМАБАЕВ, представитель уполномоченного по правам человека

по СКО:

— Все жалобы и обращения, поступившие на имя уполномоченного по правам человека, обрабатываются аппаратом — Национальным центром по правам человека. Центр осуществляет информационно — аналитическое, организационно — правовое обеспечение деятельности уполномоченного. Обращения могут подаваться тремя способами: через портал Е-өтініш», по почте или на руки.

В СКО провели 38 консультаций, среди них 11 приемов граждан. Уполномоченный имеет представителя в областях, городах республиканского значения и столице. Представительство СКО находится по адресу: улица Ульянова, 56, 1 этаж. Телефон: 8(7152)37-51-56

Айгерим Хамзина