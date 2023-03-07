230 млн на охрану: аким СКО отчитался о безопасности объектов образования

В начале своего выступления Айдарбек Сапаров сообщил о состоянии пострадавших детей в ходе ЧП, произошедшего в школе №4. Все они уже выписаны из стационара, их состояние удовлетворительное, врачебно-консультационной комиссией им рекомендовано обучение на дому, отметил аким. Доложил он и о том, какая работа проведена для усиления безопасности.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Проведены совещания с руководителями организаций образования с участием специалистов правоохранительных органов и социально-психологической службы по вопросам усиления безопасности детей. По итогам разработан комплекс дополнительных профилактических мер.

Аким области отметил, что организации образования охвачены системой видеонаблюдения. В Петропавловске к центру оперативного управления департамента полиции подключены все 79 объектов, в районных центрах камеры также соединены с отделами полиции.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Тревожные кнопки установлены на 178 объектах. Также проводится дополнительная установка тревожных кнопок. Кроме того, для обеспечения необходимой специализированной охраной в этом году объявлены конкурсные процедуры. Выделено 230 миллионов тенге. Конкурсные процедуры планируем завершить до конца марта текущего года.

Алишер Ашимов