Как в охотхозяйствах помогают пережить зиму диким животным

Охотничье хозяйство «Соколовское» расположено на территории Кызылжарского и Мамлютского районов. На площади 152 тысячи гектаров здесь обитают лоси, кабаны, косули, лисицы, барсуки, зайцы. Зимой диким животным приходится нелегко добывать себе пищу самостоятельно. Поэтому ежегодно их подкармливают работники хозяйства. Летом заготавливают сено, кормовые веники, зерноотходы и соль. Зимой в угодьях выкладывают корма.

ДМИТРИЙ ЛАВРИНЕНКО, руководитель охотхозяйства «Соколовское», Кызылжарский район:

— Очень хорошо идет рубленая кукуруза. То, что идет скоту домашнему, с удовольствием употребляют и дикие животные. В дневное время здесь скапливаются на площадках до 30 голов косуль, а ближе к сумеркам идут уже настоящие едоки — дикий кабан и прочие.

Всего на территории Соколовского охотхозяйства организовали 16 подкормочных площадок. За состоянием животного мира на постоянной основе следят специалисты управления природных ресурсов, заинтересованных госорганов и охотопользователи. Всего в СКО насчитывается 47 охотничьих хозяйств.

МИХАИЛ НИКИТИН, руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— По области заготовлено более 12 тысяч центнеров сена, более 600 тысяч штук кормовых веников березовых, также около 150 центнеров соли. Данные корма уже более 70% уже выложены на территориях охотхозяйств.

А чтобы животным было легче добыть естественные корма, производят расчистку проходов в снегу. На сегодня расчистили уже более 100 километров. Охотоведы отмечают, что в области с ноября прошлого года началась обильная миграция косули из приграничных регионов РФ. Предполагаемые причины — неблагоприятные погодные условия, нехватка кормовой базы из-за летних пожаров и распашка залежных российских земель. По данным прошлого года, в СКО обитает почти 19 тысяч особей сибирской косули.

Анастасия Кузнецова