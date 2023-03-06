Из-за ухудшения погодных условий в 10 районах СКО закрыли дороги

Усиление ветра, выпадение осадков в виде мокрого снега, низовая метель. В связи с неблагоприятными погодными условиями на 8 участках республиканских дорог ограничили движение и закрыли проезды. Почти во всех районах закрыли дороги по всем направлениям. Это в районах им. Г.Мусрепова, Шал акына, Айыртауском, Жамбылском, Тимирязевском, Есильском, Мамлютском, Тайыншинском, Уалихановском и Акжарском. С начала года спасатели провели порядка 15 аварийно-спасательных работ, эвакуировали порядка 40 человек. Тех, кто выехал на трассу в непогоду, будут привлекать к ответственности, напоминают ЧС-ники.

ВЛАДИМИР ХУТИНАЕВ, начальник управления кризисных ситуаций ДЧС СКО:

— Кто запланировал поездки, необходимо их перенести для сохранения жизни и здоровья, чтобы не оказаться в плену у бурана. Обо всех изменениях погодных условий можно узнать по номеру дорожных служб 1403, где могут проинформировать об участках дорог, о закрытии и обо всех изменениях. В данный момент ухудшение погодных условий сохраняется в каждом из вышеназванных районов и участках дорог. Работает снегоочистительная техника. Имеется 7 единиц высокопроходимой техники для эвакуации заложников непогоды есть пункты обогрева, их порядка 300 в области.



Анастасия Кузнецова