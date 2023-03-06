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Тема недели
Вечерние новости
Важное за неделю
Акимат СКО
Выборы
Экономика и финансы
Промышленность
Сельское хозяйство
ЖКХ
Образование
Здравоохранение
Дети/молодежь
Культура
Спорт
Правоохранительные органы
ЧС
Экология
Общество
Новости МТРК
проекты
Главные темы с Дарьей Пышмынцевой
Наша история с Алией Икамбаевой
Мнение эксперта
Программа 7+7
Вызов
Служу народу
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Занимательная наука
PRO - здоровье
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Программа 7+7
“7+7” Информационная программа 04.03.2023
6 Марта 2023, 14:08
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