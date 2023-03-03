В Петропавловске спасатель не дал выброситься из окна молодому парню

Поздним вечером 2 марта на пульт «102» поступил звонок об угрозе жизни молодого человека в микрорайоне «Береке». Информацию передали спасателям службы пожаротушения, на место происшествия незамедлительно выехала группа во главе с Айболом Отарбаевым. Обстоятельства требовали незамедлительных действий. В открытом окне 4 этажа сидел подвыпивший 19-летний парень, грозился броситься вниз, требовал не приближаться и не вмешиваться, кричал и вел себя неадекватно. Закрепив на себе прочную альпинистскую верёвку, Айбол Отарбаев незаметно подобрался к окну и втолкнул парня обратно в квартиру. Известно, что молодой человек повёл себя так из-за семейного конфликта. По данному факту собран административный материал «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений».

Камилла Карим