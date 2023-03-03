Казахстанские селекционеры запатентовали пшеницу элитного сорта “Таймас”

Пресслужба Министерства сельского хозяйства РК сообщает, что новый сорт зерна “Таймас”, разработанный учеными научно-производственного центра зернового хозяйства им. А.И. Бараева, успешно прошел проверку и получил патент.

Как отметили в ведомстве, новый сорт устойчив к полеганию, засухе и бурой ржавчине, и отлично подойдет для возделывания в условиях Северного Казахстана. За годы изучения сорт зарекомендовал себя как высокоурожайный, с максимальным показателем в 38,5 центнера с гектара.

«Таймас» включен в госреестр селекционных достижений Казахстана. В настоящее время ученые готовятся к размножению элитного вида семян.