200 тысяч тонн минеральных удобрений внесут аграрии СКО в этом году

Встречу североказахстанских аграриев и поставщиков минеральных удобрений провели в управлении сельского хозяйства и земельных отношений. Приехали компании из других областей страны. Сейчас они заключают договоры. Благодаря анализу почвы известно, что на полях СК не хватает азота и фосфора. А это, говорят аграрии, главные составные элементы.

АЗАТХАН УСЕНБАЕВ, региональный менеджер ТОО «KAZ Chemicals Trading House»:

— Фосфор отвечает за развитие корневой системы. Это помогает перенести засуху. С влагой сейчас проблемы по СК. Заявок по фосфорным удобрениям очень много по СКО. Поэтому мы приезжаем сюда зимой, чтобы собрать заявки.

Эксперты говорят, что хозяйство, которое не вносит минеральные удобрения, в среднем получает 10-12 ц/га. С подкормкой же можно собрать от 16 до 20 ц с того же поля.

АЛЕКСАНДР ЛАУДЕНШЛЕЙГЕР, главный агроном ТОО «ЖНВ», район М.Жумабаева:

— Минеральные удобрения на 30-40% урожайность повышают. И они повышают качество продукции. На пшенице это очень сильно заметно по клейковине. Снегозадержание мы сделали на всей площади. Агрохимический анализ провели, будем вносить 2 удобрения: карбамид и аммофос на всей площади.

СК является лидером в стране по внесению минеральных удобрений. В прошлом году в почву внесли 170 тысяч тонн. В этом году планируют закупить 200 тысяч тонн.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Ежегодно государством оказывается мощная поддержка в виде субсидирования в отрасли растениеводства. Если в прошлые годы порядка 20 млрд было, то в этом году на этом же уровне. Если купили минеральные удобрения, 50% возмещается государством.

В текущем году планируется провести обработку на площади 3,3 млн га, против вредителей и болезней на площади почти 900 тысяч га.

Айгерим Хамзина