Трудовую отсрочку для стипендиатов «Болашак» ввели в Казахстане

С 2023 года обладатели президентской стипендии «Болашак» могут получить трудовую отсрочку сроком до 1 года для прохождения производственной стажировки за рубежом. Это данные министерства науки и высшего образования. Как сообщается, стажировку болашаковцы могут пройти в организациях, входящих в мировые рейтинги в международных организациях ООН. Также трудовая отсрочка предоставляется докторантам для прохождения постдокторантуры по полученной специальности. По данным ведомства, обладатели международной стипендии должны самостоятельно трудоустроиться в организацию, входящую в рейтинг крупнейших мировых компаний.

По условиям программы после окончания обучения выпускники должны пройти трудовую отработку по полученной специальности на территории Казахстана. Срок трудовой отработки в городах республиканского значения составляет 5 лет. Выпускникам, которые едут работать в регионы, срок прохождения трудовой отработки сокращен до 3 лет. Данная мера призвана увеличить долю болашаковцев, которые будут работать в селах.



ЛАЗЗАТ АДИЛОВА, директор департамента международного сотрудничества МНВО:

— Благодаря изменениям стипендиаты «Болашак» сразу по окончании академического обучения в зарубежном вузе болашаковцы могут поработать в лучших международных компаниях мира. Это позволит им получить практический опыт работы в самых продвинутых организациях, а также наладить сеть профессиональных контактов на международном уровне.

Дарья Пышмынцева