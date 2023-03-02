С 2023 года изменилась оплата взносов на обязательное социальное медицинское страхование

Сегодня в СКО более 430 тысяч человек застрахованы в системе ОСМС. Это 81,4% от общей численности региона. Наблюдается увеличение застрахованных по сравнению с прошлым годом. Представители областного филиала фонда социального медицинского страхования сообщили на брифинге об изменениях оплаты взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Так работодатели за работников — 3% от размера зарплаты, однако облагаемый доход не может превышать 10МЗП. Наемные работники и работники по договору ГПХ — 2% от своего дохода. 5.40В данном случае максимальный возможный взнос составит 14 000 тенге. ИП — 5% от 1,4-кратного МЗП. 6.16 Для жителей города Петропавловска размер ЕСП составляет 3450 тенге в месяц, для сельчан — /6.33/ это 0,5 МРП или 1725 тенге.

Чтобы стать участником системы ОСМС можно вносить платеж самостоятельно — 3500 тенге каждый месяц. С этого года ввели так называемый единый платеж для субъектов микро- и малого предпринимательства. Размер обязательных платежей составит для работодателей 15%, а для работников — 10% от ставки единого платежа. Сейчас в СКО в базе данных поставщиков медицинских услуг состоит 78 объектов здравоохранения и 51 медицинская организация.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— При этом хотелось бы обратить внимание, что медпомощь можно получить в плановом порядке по направлению из поликлиники, а также на территории РК в тех медорганизациях, которые имеют договор с фондом ОСМС. 11.04 На что выделяются средства в 2023 году и на что будет приоритет? Это выделение средств на реабилитацию, на стационарозамещающую помощь и на консультативно-диагностическую помощь.

Специалисты отмечают, что после внедрения ОСМС в регионе началось наиболее продуктивно развитие реабилитации. В областных и городских медицинских организациях продолжают внедрять новые технологии, которые ранее не внедрялись из-за дефицита средств. Так, в прошлом году на базе областной многопрофильной больницы провели более 300 исследований головного мозга, провели 94 эндоваскулярные операции.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— На 2023 год в планах имеется увеличение количества нейроэндоваскулярных вмешательств на сосудах головы и шеи. Также планируется внедрение эмболизации сосудов опухоли головного мозга. Средняя стоимость таких операций от 600 тыс тенге до 5 млн тенге. На базе многопрофильной городской больницы в 2022 году проведено 1 265 оперативных вмешательств хирургического и ортопедического профиля, при этом для сравнения в 2021 году — 404, т.е. дополнительно помощь оказана 861 пациенту.

Также с этого года Фонд социального медицинского страхования заключил прямые договоры со стоматологическими клиниками. Если раньше клиники оказывали услуги по субподряду, то сейчас Фонд заключает договоры с клиниками напрямую, чтобы осуществлять эффективный контроль объемов и мониторинг качества услуг. Впрочем, стоматологические услуги в системе ОСМС доступны только социально уязвимым слоям населения. Это дети, беременные женщины, пенсионеры, лица с инвалидностью и другие. По всем вопросам вы можете обратиться в Call-центр 1406, Колдау 24/7 или же на сайт фонда ОСМС.

Анастасия Кузнецова