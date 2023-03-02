П.Афанасьев: «Выборы — одна из форм проявления народовластия»

Считанные дни остаются до важного политического события. 19 марта в Казахстане пройдут внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. По мнению общественника Павла Афанасьева, выборы — это одна из форм непосредственного проявления народовластия, потому игнорировать их недальновидно.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, председатель постоянной комиссии общественного совета СКО:

— Согласно Конституции именно народ является единственным источником власти, носителем суверенитета. Именно на выборах народ реализует это свое право давать обязательные для власти указания, которые неукоснительно должны исполняться и соблюдаться. Выборы нельзя игнорировать по той простой причине, что ведь эти события являются для нашего государства определяющими на много лет не только на ближайшую перспективу, но даже на отдаленное будущее. И кто, как не мы должны решать вопросы, касающиеся этого самого будущего.

В день «Х» на участках для голосования избирателей будут ждать 5 бюллетеней, рассказал Павел Афанасьев. Он добавил, что смешанная избирательная система предполагает голосование не только за конкретную политическую партию, но и за отдельных кандидатов.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, председатель постоянной комиссии общественного совета СКО:

— Мажилис формируется по квоте 70 на 30. 70% мест будет отдано представителям партий, 30% мест отдается одномандатникам или лицам-кандидатам, идущим по мажоритарной избирательной системе. В пропорции 50 на 50 формируется областной маслихат. 50% мест — это 15 кресел достается представителям политических партий, еще 15 мест достается представителям по мажоритарной избирательной системе. Городские районные маслихаты избираются только по мажоритарной системе.

По стране для участия в предстоящих выборах выдвигаются более 14 тысяч кандидатов. 556 из них — североказахстанцы.

Дарья Пышмынцева