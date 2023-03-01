Волонтёры поблагодарили работников коммунальных служб

КАМИЛЛА КАРИМ корреспондент:

— Первый день весны. В День благодарности волонтёры вышли на улицы города, чтобы сказать «спасибо» работникам коммунальных служб. Они угощают их горячим чаем и баурсаками.

Сегодня активисты молодежного ресурсного центра проявили заботу о тех, кто трудится на улицах города, обеспечивая чистоту и порядок. Эти люди убирают тротуары и в жаркий летний день, и морозной зимой.

Коммунальщики такому вниманию со стороны активистов удивлены. Этот рабочий день пройдет с хорошим настроением, говорят они.

— Спасибо вам большое. Поддержали, чаем напоили.

— Вам всем хорошего. Спасибо, что помогаете нам.

День благодарности в нашей стране начали отмечать с 2016 года. Это праздник милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу. Такие чувства нужно проявлять и в повседневной жизни, ведь доброты в нашем мире должно быть больше, считают волонтёры.

БОТАГОЗ САДУ, волонтёр:

— Мы в этот день ежегодно проводим благотворительную акцию. Угощаем горячими баурсаками сотрудников коммунальных служб, которые ежедневно, круглосуточно заботятся о чистоте нашего города.

КРИСТИНА ШИРОЧЕНКО, волонтёр:

Думаю, у каждого найдется человек, которому хочется сказать большое спасибо. И такой день, когда все друг другу должны быть благодарны — это так здорово. Волонтеры сами напекли баурсаки, сами заварили чай, чтобы согреть всех вокруг. Баурски же — наше национальное блюдо. Их любят все, независимо от национальности, возраста.



Раздали ребята в этот день 20 килограммов баурсаков.

Камилла Карим

