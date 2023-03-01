Благотворительную ярмарку и концерт провели в СКО в День благодарности

Благотворительной ярмаркой и праздничным концертом отметили День благодарности в стенах областной филармонии. В этот светлый праздник ассамблея народа Казахстана СКО организовала пышную ярмарку изделий и сладостей. Ароматный плов, золотистые баурсаки и барамышки приготовили этнокультурные объединения. Не остались в стороне местные предприниматели, волонтёры и рукодельницы.

Продажи идут отлично, говорят волонтёры. Гости сметают с прилавков угощения и памятные изделия. Все собранные деньги направят на благотворительность.

АЛЛА КУВШИНОВА, председатель клуба благотворителей АНК СКО:

— Благотворительная ярмарка проводится в поддержку Ахмета Аскерова. Парня, который сейчас очень нуждается в нашей помощи. Поэтому все вырученные средства мы сегодня на сцене вручим его жене.

Продолжилось празднование Дня благодарности концертом. От имени акима области собравшихся поздравил руководитель управления внутренней политики СКО Аскар Хабибулин. Он отметил, что десятки лет назад Казахстан стал родным домом для десятка национальностей и сотен тысяч людей. Коренной народ разделили с ними кров и еду в самый сложный период их жизни. А ещё 1 марта свой день рождения отмечает АНК, которая является символом единения всех национальностей нашей страны.

В День благодарности особо отличившиеся североказахстанцы получили благодарственные письма акима области и нагрудный знак «Алғыс төсбелгісі».

Айгерим Хамзина