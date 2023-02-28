Творческий вечер, посвящённый 65-летию руководителя ансамбля «Күдер» Тойкен Кудеровой, прошел в Петропавловске

В библиотеке им. И.Шухова прошел творческий вечер, посвящённый 65-летию преподавателя по классу домбры колледжа искусств Тойкен Кудеровой. Она является руководителем ансамбля казахских народных инструментов «Күдер». Коллектив хорошо знают в нашем регионе и далеко за его пределами. Известность «Күдер» получил благодаря трудолюбию учеников Тойкен Кабиевны.

БОТАГОЗ КОЖАБЕКОВА, член литературно-музыкального клуба «Sana»:

— Кюй — это история. Каждая инструментальная пьеса повествует о чем-то важном, так как в основу кюйев ложатся сказания и легенды. Через них молодые люди глубже знакомятся с историей своей страны. Тойкен Кудерова воспитала не одно поколение творческих людей, привила им важные ценности, любовь к родине. Я считаю, что она очень хороший преподаватель и наставник.



Тойкен Кудерова училась в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Она является основателем профессиональной школы исполнительства по классу домбры в Северо-Казахстанской области. На творческом вечере прозвучало много теплых слов в адрес Тойкен Кабиевны от ее коллег, учеников и других гостей.



Дарья Пышмынцева