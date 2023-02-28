Кадровый резерв директоров школ сформируют в РК

Будет сформирован кадровый резерв директоров школ. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев. Глава ведомства подчеркнул важность модернизации системы образования и качественную подготовку специалистов. По словам министра, Дорожная карта включает более 80 мероприятий, направленных на повышение качества образования и обеспечение комфортной и безопасной среды для детей.

ГАНИ БЕЙСЕМБАЕВ, министр просвещения РК:

— Актуальным вопросом остается повышение качества образования. В 2020-2021 годах завершен переход школ на обновленные программы, внедрены критерии оценки организаций образования. Планируется формирование республиканского кадрового резерва руководителей организаций образования.



Диана Салихова