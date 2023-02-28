Более 14 тысяч казахстанцев выдвинули свои кандидатуры в Мажилис и маслихаты

19 марта в Казахстане пройдут внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. По стране выдвигаются более 14 тысяч кандидатов. 556 из них — североказахстанцы. На один мандат претендуют более 3 человек. Многие североказахстанцы сейчас изучают предвыборные программы кандидатов.



— Обязательно пойду на выборы. Кто если не мы, должны сделать выбор и проголосовать за самого достойного кандидата. Для меня важно, чтобы он был открытым к народу и понимал, какие проблемы существуют. Чтобы решал их и прислушивался к людям.

Айгерим Хамзина