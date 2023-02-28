1 марта в Казахстане стартует весенняя призывная кампания. Срочной воинской службе подлежат казахстанцы в возрасте от 18-ти до 27-ми лет, не имеющие оснований для получения отсрочки или освобождения от призыва. О подготовке к предстоящей кампании в СКО журналистам рассказали представители департамента по делам обороны на брифинге в региональной службе коммуникаций.

МАРАТ КАРИМОВ, заместитель начальника департамента по делам обороны СКО:

— Срок воинской службы для военнослужащих срочной службы установлен 12 месяцев. С 1 марта на территории Северо-Казахстанской области приступили к работе 14 призывных и медицинских комиссий, из них 12 районных, 1 городская и 1 областная призывная комиссия. Оповещение призывников проводится управлением и отделами по делам обороны путем вручения повесток, а также на протяжении последних 3-х лет происходит постепенное внедрение рассылки SMS-сообщений, то есть электронных повесток призывникам через сервис службы 1414.

Получив повестку, призывники обязаны в указанный день прийти в местный орган военного управления, где состоят на учёте. Там будущие солдаты проходят медицинскую комиссию, а после определения степени годности их распределяют в различные воинские формирования. Весной на срочную службу планируют призвать порядка 600 североказахстанцев.

МАРАТ КАРИМОВ, заместитель начальника департамента по делам обороны СКО:

— Ежегодно наши ребята направляются для прохождения службы во все регионы страны. Департамент по делам обороны СКО комплектует в воинские части Пограничной службы КНБ, Вооруженных Сил, Национальной гвардии, министерства по чрезвычайным ситуациям и Службы государственной охраны. Сегодня каждый призывник осознает, что служить в казахстанской армии почетно и престижно. Многие ребята при комплектовании интересуются информацией о том, как после прохождения срочной службы остаться на воинской службе по контракту.

Весенняя призывная кампания продлится до июня.

Алишер Ашимов