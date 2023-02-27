Новые газоперерабатывающие заводы откроют в Казахстане

Вопросы запуска новых газоперерабатывающих заводов обсудили в Правительстве. В том числе реализацию проектов на месторождении Кашаган, в частности, строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы, обеспечена бесперебойная поставка оборудования. Запуск предприятия ожидается в 2025 году. Кроме того, прорабатывается строительство еще одного крупного газового завода на 4 млрд кубометров. Премьер-министр отметил необходимость ускорить подготовительную работу и уже в ближайшее время подписать детальную Дорожную карту по новому газовому заводу.

Айгерим Хамзина