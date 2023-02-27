Международная конференция прошла в Kozybayev University

Образовательная экосистема, trigger в преподавании, рефлексивно-обучающий Storytelling — тренды в системе образования поднимали на научно-практической конференции в Kozybayev University. Участвуют специалисты как местных образовательных учреждений, так и зарубежных: из России, Аризоны, Беларуси и городов Казахстана. Они подключены онлайн.

Лейла Альмагамбетова сегодня будет говорить о разработке образовательных программ для педагогов дошкольного обучения.

ЛЕЙЛА АЛЬМАГАМБЕТОВА, директор филиала НЦПК «Өрлеу»:

— Все филиалы «Өрлеу» работают над подготовкой таких программ. И данной разработке предшествует большой мониторинг потребностей и запросов педагогов. В прошедшем году проанкетировано 40 тысяч педагогов, в том числе и дошкольных организаций. Были выявлены затруднительные моменты. Сейчас большое внимание уделяется новой модели развития дошкольного воспитания и обучения — игровая деятельность.

Другими словами, как сделать так, чтобы игры для детей были интересными и в то же время обучающими. Ведь в игровой форме детям приятнее учиться и материал закрепляется надолго. Сейчас в систему образования вводится всё больше новшеств.

ЛИАНА ДОБРОВОЛЬСКАЯ, декан педагогического факультета Kozybayev University:

— На сегодня тренд самый главный — непрерывное образование через всю жизнь. По постановлению госпрограммы РК 2025 министерством РК был принято решение сделать образование полностью практико-ориентированным. То есть должна быть неразрывная связь между учениками, учителями школ, работадателями и вузом.

Так, с этого года работу студентов педагогических специальностей во время практики будут оценивать учителя, психологи, социальные педагоги. Это позволит молодежи узнать настоящую обстановку в образовательных учреждениях, получить ценный опыт и собственные наработки.

Диана Салихова

