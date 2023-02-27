Кандидаты в депутаты провели встречу в Мамлютке

Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента Еркебулан Мамбетов и областного маслихата Сауле Сураганова встретились с мамлютчанами. Они посетили мукомольный комбинат. Представители партии «Amanat» разъяснили приоритетные направления предвыборной кампании. Это вопросы развития сельского хозяйства, водоснабжения, теплоэнергии.



АНТОН ПИСКУН, житель г.Мамлютки:

— Чтобы усилена была борьба с коррупцией, потому что все это прекрасно знают. Чтобы была более обширная работа, чтобы исключить эти риски, чтобы их даже не было. Хочется, чтобы все было справедливо, по-честному. Ну и больше работы с молодежью. Сегодня вопрос поднимали по молодёжи, то, что реально нужно больше давать развития молодежи. Особенно наш северный регион, молодежи очень много оттока. Перспективы чтобы были у молодежи. Повышать зарплату, организовывать рабочие места для молодежи.



Айгерим Хамзина