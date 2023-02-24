Полицейские расследовали дело в отношении 25-летней горожанки

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности завершили расследование в отношении 25-летней жительницы Петропавловска. Девушку задержали осенью прошлого года в такси. Из автомобиля полицейские изъяли свёртки с кристаллообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, известный как «соль».

Наркотики нашли и во время обыска в доме задержанной. Общий вес изъятого — около 20 граммов, что относится к особо крупному размеру. Кроме того, следствие установило связь девушки с одним из интернет-магазинов, занимающихся распространением губительного зелья.

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— В ходе обыска автомобиля, в котором находилась задержанная, было обнаружено и изъято 40 полимерных свёртков с кристаллообразным веществом бежевого цвета. Также в ходе обысковых мероприятий по месту проживания задержанной изъят свёрток с аналогичным психотропным веществом. В настоящее время подозреваемая содержится в следственном изоляторе, уголовное дело направлено в суд.

Досудебное производство вели по части 3-ей статьи 297-ой Уголовного кодекса РК. Полицейские напоминают, за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Алишер Ашимов