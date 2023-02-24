Поднять тариф на проезд в общественном транспорте планируют в СКО

В СКО функционирует 123 автобусных маршрута. Регулярными сообщениями обеспечено 83% сел. Ездить в остальные деревни перевозчикам невыгодно. Это связано с удорожанием горюче-смазочных материалов, запасных частей и низким тарифом на проезд.

МАКСАТ БАЯХМЕТ, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— В 2022 году на субсидирование 43 внутриобластных маршрутов выделено 802,5 млн тенге, перевезено 567 123 пассажиров. На 2023 год планируется субсидировать 46 внутриобластных маршрутов, выделены средства в размере 361 млн тенге, дополнительная потребность составляет 566 млн тенге. Перевозчиками за счёт собственных средств по внутриобластным маршрутам приобретено 13 автобусов.

С 2017 года местные власти начали субсидировать затраты перевозчиков, обслуживающих социально значимые маршруты. Но за это время расходы перевозчиков на содержание маршрутов увеличились в 2-3 раза. Например, цены дизельное топливо со 130 тенге повысились до 260 тенге, а стоимость бензина выросла на 150 тенге. Сами автобусы подорожали практически в 3 раза по сравнению с 2017 годом.

МАКСАТ БАЯХМЕТ, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— Повышение тарифа на 2 тенге за один километр позволит увеличить доходы перевозчика от продажи билетов, а высвободившиеся денежные средства в рамках утвержденного бюджета направить на открытие новых социально значимых маршрутов в отдаленные районы области, тем самым увеличить охват автобусными маршрутами сельских населенных пунктов, в первую очередь хотим дополнительно охватить отдаленные районы области: им.Г.Мусрепова, Акжарский, Уалихановский, Айыртауский.

Проект постановления по повышению тарифа получил положительные заключения экспертов и одобрен общественным советом. Ожидается согласование с депутатами областного маслихата. Говорили на заседании и о повышении тарифов на городской общественный транспорт. Сейчас он составляет 80 тенге. Перевозчики заявляют о нерентабельности. Но о настоящих затратах членам общественного совета неизвестно.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, председатель постоянной комиссии общественного совета СКО:

— Установлены признаки необоснованного завышения перевозчиками. Например, учитывается годовой пробег, а при анализе ежемесячных актов работ, сверенных с GPS системой, фактический пробег составил в два раза меньше. Исходя из этого в 2 раза меньше должны быть затраты на топливо, амортизацию и прочее.

Заместитель акима города предлагает установить в общественном транспорте датчики пассажиропотока. Правда, чтобы поставить их во всех автобусах и маршрутках, нужно 387 млн тенге. Эта слишком большая сумма, сошлись во мнении члены общественного совета. Большинство отметили, что повышение тарифа недопустимо. Перевозчики получают субсидии, но никаких положительных изменений в работе население не видит, говорит Павел Афанасьев. Петропавловцы жалуются, что маршруты не продуманы, режим работы не выдерживает критики, вечером многие не могут дождаться автобуса. Остановки холодные и неудобные, не защищают ни от ветра, ни от дождя. Около 30 установленных электронных табло не работают. Но перевозчики настаивают на повышении тарифа. По словам Галины Семеновой, сейчас часть субсидий и выручки уходит на выплату кредитов за сотню новых автобусов. Их взяли в лизинг на 7 лет.

Айгерим Хамзина