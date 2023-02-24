Начальник департамента полиции СКО провел онлайн-отчёт перед населением

Начальник областного департамента полиции Айдын Кабдулдинов провел онлайн-отчет перед населением в социальной сети Facebook. Он рассказал, что оперативная обстановка в регионе стабильная, тем не менее, есть проблемные вопросы. Бытовое пьянство, к примеру. За прошлый год в состоянии опьянения североказахстанцы совершили 676 преступлений. На учете полицейских состоит около 3 тысяч человек, злоупотребляющих спиртными напитками. В 2022 году на принудительное лечение направили 219 человек, страдающих алкогольной зависимостью. Айдын Кабдулдинов выделил еще одну проблему.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Глобальной проблемой безопасности общества на сегодня стали киберпрестпуления. Цифровизация активно внедрилась во все сферы жизни. Развиваются онлайн-покупки, услуги, кредитование. Соответственно, возросло количество преступлений в этой сфере. Сформировалась целая преступная индустрия по хищению денежных средств, которые выводятся зарубеж.

По итогам года общий ущерб от киберпреступлений в регионе составил почти 540 миллионов тенге. Раскрывается только одно из четырех зарегистрированных мошенничеств, подчеркнул глава полицейского ведомства. Стражи порядка ежедневно проводят широкую разъяснительную работу, чтобы обезопасить граждан.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Задача — создание современной, технологичной полиции, которая пользуется доверием населения и отвечает требованиям Нового Казахстана. Одним из ключевых аспектов в этом направлении является тесное взаимодействие с населением. Поэтому нам нужна от вас обратная связь, чтобы сообща обозначить проблемные вопросы безопасности населения и найти пути их решения.

Обеспечение дорожной безопасности — еще один из приоритетов в работе полицейских. В 2022-м году на дорогах региона произошло 328 ДТП, в которых 48 человек погибли, остальные получили ранения. Айдын Кабдулдинов напомнил, что личные приемы он проводит еженедельно. Чтобы записаться, нужно предварительно позвонить по телефону 8 (7152) 39-40-20.

Дарья Пышмынцева