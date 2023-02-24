Как в 2023 году будут проходить выборы в Мажилис и маслихаты

19 марта по всей стране пройдут выборы депутатов в нижнюю палату парламента – Мажилис и местные представительные органы – маслихаты. На этих выборах мы впервые сможем наблюдать как работают новые правила голосования, принятые после референдума по изменениям в Конституцию. Мы внимательно их изучили и расскажем вам, что изменится.

Избирательная система

Основные перемены касаются избирательной системы, если раньше она была пропорциональной, то сейчас смешанная – и пропорциональная, и мажоритарная. Это хорошо тем, что мажоритарная система позволит людям, не связанным ни с какой партией, войти в парламент и маслихаты, а значит палитра политических мнений по тем или иным вопросам увеличится. Эксперты отмечают, что такая система так же позволит региональным проблемам стать более видимыми.

Сейчас, внимательно изучив списки зарегистрированных кандидатов, можно уверенно сказать: эти нововведения нашли отклик в обществе. Например, на выборах в Мажилис Парламента по одномандатному округу №24 от Северо-Казахстанской области зарегистрировано 13 кандидатов! И лишь двое из них выдвинуты политическими партиями. Остальные — самовыдвиженцы. И это обещает интересную конкурентную борьбу, ведь в Мажилис из этих тринадцати человек пройдет лишь один.

На выборах в маслихаты Петропавловска и области самовыдвиженцев тоже больше, чем представителей конкретных политических партий. Например, на мандат депутата городского маслихата претендуют 28 самовыдвиженцев из 53 кандидатов. А в Северо-Казахстанский областной маслихат по одномандатным округам баллотируются 29 самовыдвиженцев.

Кандитаты

После изменений в Конституцию в Мажилис войдут 98 депутатов (против 107 в прошлые годы). 69 из них выберут по партийным спискам и 29 – по одномантатным округам, таким образом 70% депутатов избираются по пропорциональной системе и 30% по мажоритарной. На областном уровне маслихата и в городах республиканского значения депутаты будут избираться в пропорции 50 на 50. В районных и городских маслихатах выборы пройдут полностью по мажоритарной модели.

Сколько бюллетеней получат избиратели

В день выборов каждому из избирателей дадут 5 бюллетеней: 2 для голосования за депутатов в Мажилис по партийным спискам и по одномандатному округу, 2 за депутатов маслихата области и 1 за депутатов маслихата города (или района). В каждом бюллетене будет графа “Против всех”.

Шавкат Утемисов, член ЦИК:

Человек, который хочет проголосовать против всех, будет иметь возможность выразить свое волеизъявление. Но победителем будет считаться тот, кто набрал более 50 процентов голосов. Если же в первом туре этого не будет, то будет назначено повторное голосование, тогда к выборам будут допускаться два кандидата, набравшие большинство голосов. Естественно, среди них потом определится победитель. Такая на сегодня процедура.

Партии, представленные на выборах

Одно из важных новшеств заключается в том, что снижен барьер для партий. Сейчас политическому объединению нужно набрать от 5% голосов избирателей, чтобы пройти в Мажилис. Раньше этот порог составлял 7%. Все это вместе с упрощением процедуры регистрации новых партий привело к тому, что в этих выборах впервые принимают участие семь партий, две из которых недавно зарегистрированы.