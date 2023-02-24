ЧС-ники перешли в режим повышенной готовности к паводку

В областном департаменте по ЧС перешли в режим повышенной готовности. Это делается до начала весны, чтобы в очередной раз проверить состояние техники, распределить силы и средства, которые могут понадобиться в паводковый период.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— Мы видим, что озера за 3-4 года опорожнены практически, имеют свободный объем принятия талой воды. Осень у нас была дождливая, соответственно, с увлажненной и промерзшей почвой есть определенные риски локального возникновения подтопления населенных пунктов. Сегодня в 175 пунктах у нас минимизированы риски подтопления. В зоне риска талыми водами находятся 42 населенных пункта.

Всего же в зоне риска находятся 85 сел. Большая вода может прийти из-за подъема уровня воды в реках и разлива озер. В населенных пунктах, подверженных паводкам, заранее проводят защитные мероприятия. Там уже приступили к вывозу снега.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— Процессы весеннего половодья начинаются у нас в юго-западной части региона. В районе им. Г.Мусрепова, Айыртауском. Мы, как правило, в Тимирязевский район заранее группировку отправляем с водооткачивающими устройствами, чтобы в круглосуточном режиме совестно с местной властью мониторить ситуацию и принимать меры. В основном будем концентрироваться на населенных пунктах, подверженных талыми водами. Заранее привлекать технику, силы и средства.

Речь идет не только о силах и средствах профильного департамента, но и полиции, а также Национальной гвардии. В сумме в группировку, созданную для оперативного реагирования на угрозу паводка, вошли 472 человека и 134 единицы техники. Ее готовность спасатели смогут проверить во время республиканских учений «Коктем», которые пройдут 2-3 марта.

Дарья Пышмынцева