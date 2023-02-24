19 выпускников ВТШ Петропавловска приняли присягу

42 дня обучения азам военного дела позади. 19 парней из Северо-Казахстанской и Костанайской областей сегодня присягают на верность Родине и получают звание рядового, специальность «Стрелок». Экспресс-курс молодого бойца в военно-технической школе прошёл и Юрий Панин.

ЮРИЙ ПАНИН, выпускник военно-технической школы г.Петропавловска:

— Родом я из города Рудного. Последние лет 6 я проживаю в городе Екатеринбурге и учусь там. Сюда приехал учиться по специальности «Стрелок». Прошли подготовку по разным дисциплинам, как огневая подготовка, тактическая, инженерная. Никогда до этого автомат в руках не держал и это был такой особенный опыт.

Призывники, которые освоили программу военно-обученного резерва, на основании этих сертификатов получат военные билеты и будут полноправными военнообязанными РК. В военно-технической школе большое внимание уделяют и патриотическому воспитанию.

ИГОРЬ ЧЕТВЕРОВ, заместитель директора военно-технической школы г. Петропавловска:

— У них также проводились соревнования по военно-прикладным видам спорта. Также они активно участвовали в патриотической жизни, организовывали концерт ветеранам, которые участвовали на войне в Афганистане. Люди приходят сюда осознанно, азы воинской службы получили.

Самых активных выпускников наградили благодарственными письмами. Поздравили молодых защитников Отечества их родители, со словами благодарности выступили и сами парни. Следующий набор в военно-техническую школу Петропавловска начнется 27 февраля.



