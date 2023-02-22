За ночь из-за гололёда на дорогах Петропавловска произошло пять ДТП

Гололедица спровоцировала за ночь в Петропавловске 5 происшествий. Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. С утра на улицах города работает спецтехника. Полицейские усилили контроль за дорожным движением из-за изменения погодных условий. Стражи порядка призывают всех участников движения строго соблюдать ПДД.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— ДП СКО убедительно просит граждан без острой необходимости не покидать свои населённые пункты, а также заранее корректировать маршруты движения. Кроме того, необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, в особенности соблюдение дистанции, а также скоростной режим. Также пешеходам необходимо быть внимательными при движении по тротуарам, а также возле остановочных павильонов.

Камилла Карим