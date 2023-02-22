Второй день ищут пропавшую девушку в Петропавловске

Полицейские второй день ищут 19-летнюю жительницу Петропавловска. Студентка 2-го курса Шынар Байгабул ушла из дома утром 20 февраля. И до сих пор её местонахождение неизвестно. Родители забили тревогу вечером того же дня. В 1 -й отдел полиции обратился отец девушки. В случае, если кто располагает какой-либо информацией, сообщите по номеру «102».

ДАНИЯ ФАЙЗУЛИНА, оперуполномоченный 1-го отдела полиции УП г.Петропавловска:

— По данному факту проводятся поисковые мероприятия, задействован личный состав УП Петропавловска, а также волонтёры. Опубликованы ориентировки в социальных сетях, во всех группах, проверены медицинские учреждения на территории г.Петропавловска.



Камилла Карим