По качеству оказания госуслуг СКО заняла второе место

Цифровизация кадровых процедур, прозрачность проведения конкурса поступления на госслужбу и принцип меритократии. В рамках реализации Послания главы государства в Агентстве по делам госслужбы меняют свое взаимодействие с госорганами. Теперь кадровым службам предоставят право на оценку деятельности госслужащих. Пересмотрели и алгоритм отбора на государственную службу.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Для упрощения отбора на государственную службу лица, окончившие вузы за счет государственного гранта с высоким показателем GPA, без конкурсного отбора могут занять определенные государственные должности районного и сельского уровня. Этот подход будет стимулировать молодых специалистов работать в регионах страны и внести свой вклад в их развитие.



Работу госслужащих руководящего состава теперь начнут оценивать ежеквартально на основании результатов достижения ключевых целей. По итогам года будет проводиться опрос лиц из рабочего окружения. Планируется введение так называемых ротационных выплат госслужащим, которые отправятся на другое место работы. Большое внимание уделят и привлечению на госслужбу талантливой молодежи.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Студенты высших учебных заведений, имеющие хорошие баллы за учебу в вузе, после обучения в Школе государственной службы будут иметь приоритетное право на занятие вакантных административных государственных должностей. С 1 сентября этого года состоится третий отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв. Планируется создать региональные молодежные кадровые резервы во всех регионах страны.

В Школе при областном департаменте реализовали 8 проектов. В них приняли участие более 100 студентов, 30% из которых после окончания обучения трудоустроены на госслужбу. В прошлом году по программе «С дипломом — в село!» кредит для приобретения и строительства жилья получили 6 госслужащих, 27 получили подъемные. Узнать необходимую информацию по поступлению можно на онлайн — площадке департамента «PRO_KYZMET_SKO».

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Особое внимание уделяется профилактике этических нарушений. За прошедший год проводимая работа показывает определенные положительные результаты. Снизилось количество дисциплинарных дел, рассмотренных на Совете по этике в 2 раза, при этом за нарушения Этического кодекса государственных служащих привлечено на 54% меньше. На 18% снизилось количество госслужащих, привлеченных за тот или иной проступок.

По итогам проверок выявили 213 нарушений, внесли 13 предписаний, которые исполнены в полном объеме. Восстановили права 45 лиц, что больше в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Сейчас в СКО в системе государственной службы работают более 4 тыс человек. Наибольшее количество госслужащих в возрасте от 30 до 39 лет. Надо сказать, СКО заняла 2 место в рейтинге регионов в республиканском общественном мониторинге по качеству оказания госуслуг.

Анастасия Кузнецова