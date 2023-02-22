Монографию о профразвитии педагогов презентовали в СКО

О неравенстве в обучении городских и сельских детей говорили в центре повышения квалификации «Өрлеу». В СК 70% школ в районах — малокомплектные. Здесь огромную роль играют педагоги и их непрерывное развитие как профессионалов. Об этом рассказывается в монографии, которую презентовали в центре «Өрлеу».



АЛМА МУРЗАЛИНОВА, доктор педагогических наук, профессор:

— В своей монографии мы даем определение непрерывному профразвитию и как правильно его организовать. В этой монографии в разделе «Сельская школа» мы показываем особенности среды в сельской школе, которые нужно уметь правильно использовать для развития учителя. Поэтому ключевой целевой аудиторией являются не только учителя, но и администрация школ.

Исследования длились 3 года и начинались с анкетирования. В каждом принимали участие около 20 тысяч педагогов со всей страны. И таких анкетирований было 4. Опрашивали сельских и городских учителей всех предметов и разных категорий. Была даже фокус-группа с директорами школ. Всех спрашивали о понимании непрерывного профразвития.

ЛЕЙЛА АЛЬМАГАМБЕТОВА, директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу»:

— Большая часть учителей видит непрерывное профессиональное развитие в формальном ключе. Они ждут официальных курсов повышения квалификации, семинаров. Мы считаем, что очень большие возможности заложены в неформальном и информальном образовании, когда учителя в беседе с коллегами, поиске и чтении литературы, в самоанализе сами развиваются и ищут в окружающей среде точки соприкосновения с их предметом.

После презентации электронный вариант монографии направили в районные и городской отделы образования. Они будут распространять исследование среди педагогов. От последних приветствуется обратная связь. Авторы монографии планируют продолжить исследование в виде мониторингов. Тогда станет понятно, насколько эффективны рекомендации в монографии, а педагоги смогут рассказать о препятствиях в профразвитии и предложить свои идеи.

Айгерим Хамзина