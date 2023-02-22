Из-за гололёда школьников СКО перевели на дистанционное обучение

Неустойчивая погода на территории области будет ещё несколько дней. Всё это из-за активного атлантического циклона. Ночью 23 февраля температура воздуха ожидается 7-12 градусов мороза, днём столбик термометра опустится до минус 5-ти. 24 и 25 февраля синоптики прогнозируют снег и низовую метель.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— 24 февраля температура воздуха ночью и днём 8-13, на западе области — 16 мороза. 25 февраля ночью 13-18, на западе области — 21, днём 10-15, на западе области — 18 мороза.

По состоянию на 17.00 часов в травмпункт обратились 58 граждан. 22 и 23 февраля школьников перевели на дистационное обучение.

Алишер Ашимов