140 млрд тенге направят на весенне-полевые работы в РК

Вопросы подготовки к весенне-полевым работам рассмотрели на заседании Правительства. В этом году общая посевная площадь составит 23,4 млн га, увеличат посевы зерновых, зернобобовых, бахчевых культур, подсолнечника, картофеля и сахарный свеклы. По словам Алихана Смаилова, для обеспечения работ приняты все необходимые меры. Выделили 413 тысяч тонн льготного дизтоплива. На предстоящую посевную кампанию предусмотрели 140 млрд тенге.



АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Предоставляемая господдержка требует выполнения определённых условий и со стороны фермеров. Это неукоснительное соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и средств защиты растений.

Есть потери от деградации почвы, отметил глава Кабмина. Недостаточно проработаны механизмы по уменьшению площадей влагоёмких культур. По этой линии Алихан Смаилов поручил профильному министерству и другим ведомствам активизировать работу.

Алишер Ашимов