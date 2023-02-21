За 4 года очередность в детские сады снизилась в два раза

В стране функционирует свыше 11 тысяч дошкольных организаций. Их посещают 1 млн 115 тысяч детей. А предшкольная подготовка организована для 337 тысяч детей. Но отмечается нехватка мест в детских садах и мини-центрах. На конец 2022 года по республике более 250 тысяч детей с рождения до 6 лет стоят в очереди.

НАТАЛЬЯ ЖУМАДИЛЬДАЕВА, директор департамента дошкольного образования министерства просвещения РК:

— За 4 года очередность снизилась в 2 раза. Охват детей от 2 до 6 лет составил 89,4% от стоящих в очереди. Очередность в детские сады сохраняется. В рамках реализации задач, поставленных главой государства, за 3 года прогнозируется открытие 222 тысяч новых мест. Это позволит к 2028 обеспечить 100% охват детей дошкольным воспитанием и образованием в возрасте от 2 до 6 лет.

Особое внимание уделяется охвату дошкольным воспитанием детей из социально уязвимых слоев населения. Сейчас прорабатывается механизм, по которому они смогут получать бесплатное питание. Стараются создать условия дошкольного образования и для особенных детей, говорят в министерстве просвещения.

НАТАЛЬЯ ЖУМАДИЛЬДАЕВА, директор департамента дошкольного образования министерства просвещения РК:

— В стране 47 тысяч детей с особыми образовательными потребностями дошкольного возраста, из них специальные организации и группы посещают 14 460 детей. В обычные общеобразовательные группы по принципу инклюзивного образования — 5 530. Для детей из семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрена льготная очередь в дошкольную организацию.

В стране будут развивать инклюзивный подход к дошкольному образованию. Планируют внести в штатные единицы специального педагога-ассистента. Тогда появится возможность расширить специализированные группы либо принимать детей с особыми образовательными потребностями в обычные дошкольные организации. Но здесь встает кадровый вопрос.

НАТАЛЬЯ ЖУМАДИЛЬДАЕВА, директор департамента дошкольного образования министерства просвещения РК:

— Для повышения статуса воспитателей дошкольных организаций рассматриваются механизмы увеличения заработной платы и снижения нагрузки до показателей стран ОЭСР. Мы рекомендуем местным исполнительным органам активно использовать дуальную систему подготовки педагогических кадров для системы дошкольного образования, чтобы студенты раньше приходили в дошкольные организации, получали там практически навыки и удерживались в профессии.

Сейчас в организациях дошкольного образования работают 97 тысяч педагогов. 41 тысяча из них трудится на селе.

Айгерим Хамзина