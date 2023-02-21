В СКО зарегистрировано почти в два раза больше электромобилей, чем в Астане

Количество электромобилей в РК выросло на 65% – такой значительный рост замечен впервые с 2017 года после многолетнего сокращения показателя. Об этом сообщает finprom.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Алматы лидирует по количеству зарегистрированных электрокаров: 420 автомобилей. На втором месте находится Северо-казахстанская область: 108 автомобилей. И замыкает тройку лидеров столица, там зарегистрирован 61 электромобиль.

Однако это составляет незначительные 0,02 % от всего автопарка Казахстана, добавляют журналисты.