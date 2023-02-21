Как помочь ребенку справиться с негативными эмоциями: рекомендации психолога родителям

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Больше недели прошло со дня происшествия в средней школе №4 города Петропавловска. Напомню, 13 февраля 9-классник пронёс в здание учебного заведения топор и нож, затем ранил троих сверстников, им понадобилась медицинская помощь. Школьника, который на них напал, подозревают в покушении на убийство. То, что произошло в одной из городских школ, шокировало казахстанцев, в особенности жителей областного центра.

Испытывать страх после случившегося вполне нормально, считает практикующий психолог Галия Баязитова. Вот только взрослым с ним справиться проще, чем детям.

ГАЛИЯ БАЯЗИТОВА, психолог:

— У кого-то происходит оцепенение, у кого-то идет паника, плач. В такой ситуации важно, чтобы ребенок проработал свои ощущения. Во-первых, с ребенком нужно разговаривать, чтобы не остался у ребенка осадок, внутреннее ощущение от того, что страх никуда не ушел, чтобы не получилось, что ребенок заходит в учебное заведение и испытывает непозитивные ощущения. Нужно чаще обнимать своих детей, нужно спрашивать, что ребенок чувствует, в каком ребенок состоянии.

Дети школьного возраста могут испытывать, как позитивные эмоции, так и негативные. Последние появляются из-за плохих оценок, конфликта со сверстниками, например, или по другим причинам. Галия Баязитова считает важным, чтобы родители во время заметили, что ребенка что-то тревожит и помогли ему справиться с непростыми эмоциями.

ГАЛИЯ БАЯЗИТОВА, психолог:

— Родителю нужно обратить внимание на то, как часто ребенок закрывается сам с собой, насколько он часто выходит или не выходит на контакт с родителями. Как часто он использует социальные сети и в принципе сидит в телефоне, долго или нет. Если мы видим тревожность, как таковую, она может не проявляться или наоборот. Если говорить про тревожность на физическом уровне, то у ребенка могут дрожать ручки, может ребенок делать то, что не делал до этого. Начинает говорить о таких вещах, о которых раньше не говорил. Если вы увидите, что ребенок не идет на диалог, он закрывается, он отвечает короткими фразами, значит здесь родитель что-то упустил.

Наверстать упущенное поможет беседа и проведенное вместе время, считает психолог. И то, и другое в каждой семье должно быть ежедневно. Кроме того, по мнению Галии Баязитовой, родителям следует объяснять детям школьного возраста, как действовать в стенах учебного заведения во время разных происшествий. Тогда ребятам будет проще справиться со своими эмоциями во время стрессовой ситуации, если она на самом деле произойдет.

Дарья Пышмынцева