«ForteBank» разыгрывает среди клиентов автомобиль

Более 30 тысяч человек являются клиентами Северо-Казахстанского филиала «ForteBankа». Жители региона выбирают его за надежность, качество услуг и скорость их оформления. Например, чтобы взять кредит в «Forte», клиенту понадобится всего 10 минут. Они могут стать решающими для тех, кто мечтает о новеньком авто. «ForteBank» разыгрывает «Toyota Camry » среди своих клиентов.

АРДАК САГЫНДЫКОВА, начальник управления розничных продаж СКОФ «ForteBank»:

— Чтобы стать претендентом на новенькую «Camry-75», нужно всего лишь получить в самом банке кредит на сумму от 100 тыс тенге и принять участие в акции. Претендовать на приз не могут работники банка, люди, связанные с банком деловыми отношениями, а также клиенты, уже выигрывавшие автомобили у «Forte» на одном из предыдущих аналогичных розыгрышей.

«Forte» хочет помочь людям реализовать их мечту. Банк разыграл уже 35 таких автомобилей среди своих клиентов. В 2023-м году «ForteBank» решил продолжить традицию и объявил очередную акцию.

АРДАК САГЫНДЫКОВА, начальник управления розничных продаж СКОФ «ForteBank»:

Акция продлится до 28 апреля. В завершении с помощью генератора случайных чисел тиражная комиссия определит счастливчика, которому улыбнется фортуна. Победителем можете оказаться вы!

В 2022-м году местный филиал «ForteBankа» выдал более 5 тысяч кредитов. Речь идет о займах на потребительские цели. Кроме того, «Forte» дает кредиты по программам под залог недвижимого имущества, а также предоставляет выгодные условия для тех, кто хочет оформить ипотеку.

Дарья Пышмынцева