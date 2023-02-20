Конкурс«JuniorSkills» прошёл в ГТК

В Гуманитарно-техническом колледже прошел ежегодный областной конкурс «Выбор профессии — выбор пути». За победу в нём боролись 17 ребят. Это учащиеся 9 -11 классов школ региона. Конкурс проводился по 8 специальностям. Одна из них -«Строительство». Старшеклассники выполняли макет дома.

АНДРЕЙ МАЦЕПУРА, преподаватель специальных строительных дисциплин ГТК План:

— Это не просто построить дом. Строительство — это распределение строительных материалов, грамотный расчёт. Конкурс провели в 3 этапа. Первый этап- это тестирование. Второй — это решение практических задач. Задачи на строительную тематику, это решение и расходы строительных материалов. Третий этап практический — это создание небольшого макета, у нас это колодец. Задачи направлены на уровень эрудированности ребенка.



Всех участников наградили сертификатами, призеров — дипломами.



Камилла Карим