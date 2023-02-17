В случае паводка в средней школе №12 Петропавловска разместят сорок человек

На случай возникновения паводковой ситуации средняя школа №12 готова к приему населения. Сформирован специальный штаб из числа сотрудников школы. Прибывших регистрируют, оказывают психологическую и медицинскую помощь, а после эвакуируют в безопасную зону.

АЙТКОЖА БАУКЕНОВ, директор СШ№12 г.Петропавловска:

— В 2017 году был паводок и мы принимали почти половину хромзавода. 40 человек жили здесь. Поэтому здесь мы устанавливаем во время паводков кровати, 40 кроватей, есть комната матери и ребенка.

За соблюдением всех норм и правил следят ЧС-ники. Сегодня они проверили школу на готовность. Держат на контроле все сборные эвакуационные пункты и пункты приема области.

АЛИБЕК БОРОМБАЕВ, старший офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Сборные эвакуационные пункты по Петропавловску у нас закреплены решением акима города, 19 пунктов. Также имеются в области приемные эвакуационные пункты, их 89.

Также спасатели проверили оперативность, концентрированность и чёткость действий учащихся и сотрудников школы при возникновении ЧС. Эвакуация прошла быстро и слаженно. После спасатели провели инструктаж и ознакомили школьников с работой и обмундированием пожарных. Учения также приурочили к празднованию Всемирного Дня гражданской обороны. Проходят они на еженедельной основе.

Анастасия Кузнецова