В рамках спартакиады «Север» проходят соревнования по кёрлингу

В руках — щётки, на льду — 20-килограммовые гранитные снаряды. В Петропавловске проходят соревнования по кёрлингу. Дмитрий Гарагуль представляет команду Есильского района. Кёрлингом занимается больше 5-ти лет. За плечами парня соревнования разных масштабов.

ДМИТРИЙ ГАРАГУЛЬ, участник соревнований, Есильский район:

— Кёрлинг у нас развивается с 2015 года. Выезжаем на республиканские молодёжные спартакиады. Я состою в национальной сборной РК. Принимал участие в международных стартах в Канаде, Финляндии, Чехии, Германии, Японии и Кореи.

В турнире принимают участие ребята со всех районов области. По словам главного судьи, в этом году наиболее сильные команды из районов М. Жумабаева, Есильского и Мамлютского. К примеру, вчера на лёд выходили спортсмены из Есильского и Акжарского районов. Победу одержали первые. Со счётом 16:2.

ДЕНИС ЗЕРНОВ, главный судья:

— На спартакиаде есть мужчины, женщины и смешанные пары. Мы в области развиваем смешанные команды. Туда входят 2 девушки и 2 парня. Это самый оптимальный вариант для пропоганды и развития кёрлинга в области. Также мы определяем лучшего игрока турнира.

Соревнования по кёрлингу в рамках зимней спортивной спартакиады «Север» проходят с 16 по 19 февраля. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

Алишер Ашимов