Сенатор Серик Шайдаров отметил отток населения из СКО

В ходе парламентских слушаний, сенатор Шайдаров заявил о системном оттоке населения из приграничных областей. Также он добавил, что приоритетной задачей властей видит пересмотр системы региональных стандартов и обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры для городского и сельского населения.

Серик Шайдаров, Депутат Сената Парламента РК:

— Всё это, в конечном итоге, приводит не только к существенным социальным и экономическим диспропорциям между регионами, но и к возникновению угроз национальной безопасности ввиду слабой заселённости населённых пунктов, особенно, в приграничных областях. Создание рабочих мест и развитие инженерной инфраструктуры в регионах должно стать приоритетной задачей для центральных и местных властей на ближайшее время.