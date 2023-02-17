Полицейские и военнослужащие вышли на лыжню

В посёлке Борки стартовала традиционная спартакиада физкультурно-спортивного общества «Динамо». Полицейские временно сменили свою форму на спортивную и вышли на лыжную трассу. Стражи порядка — неизменные участники спартакиады. В этом году женщины — полицейские оставили представителей сильного пола позади, заняв два места на пьедестале почета. Среди призёров — Татьяна Долбышева.



ТАТЬЯНА ДОЛБЫШЕВА, сотрудница аппарата ДП СКО:

— Я участвую в данных соревнованиях не в первый раз. Несмотря на то, что сегодня такой морозный день, мне удалось выиграть гонку. Летом у меня забеги, т.е. лёгкая атлетика, зимой у меня лыжи, коньки.

Среди мужчин спортивную славу полицейским принёс коллектив физической культуры управления полиции. Они заняли третье командное место. Вторыми стали военнослужащие в/ч 6637, пальма первенства у курсантов Академии Национальной гвардии РК.

РУСЛАН КУДАЙБЕРГЕН, старший инспектор управления специальной и мобилизационной подготовки ДП СКО:

— Сегодня в поселке Борки ФСО «Динамо» совместно с управлением специальной и мобилизационной подготовки ДП СКО провели очередные соревнования по лыжным гонкам. В них приняли участие 16 команд из 9 районных отделов полиции и других правоохранительных органов.



Занятия спортом помогают полицейским поддерживать хорошую физическую форму и способствуют продвижению здорового образа жизни. В марте стражи правопорядка запланировали соревнования по волейболу.



Камилла Карим