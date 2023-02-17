Передовая школа на селе: школа в Петерфельде делится успешным опытом ГЧП

В 2020 году школу в селе Петерфельд передали в доверительное управление. Сейчас в это сложно поверить, но 3 года учебное заведение имело много проблем с коммуникациями, здание требовало ремонта, а материальная база была скудной. Инвестор в лице ОФ «Bilim Foundation» вложило 300 млн тенге и школа стала одной самых современных и оснащенных в стране.

АМАНГЕЛЬДЫ АБДРАХМАНОВ, руководитель отдела образования Кызылжарского района:

— Закуплены кабинеты физики, химии, биологии, начальных классов, робототехники. Укреплена материальная база книжного фонда. Отремонтирован спортивный зал, актовый зал. Дети получают бесплатное питание за счет социального партнера. Данный проект уже 3-ий год реализуется.

Здесь стараются использовать каждый уголок. Например, в зоне отдыха для младшеклассников развивающие игры и книжки. А здесь для ребят постарше. Шахматы, книги на любой вкус и стол робототехники.

СОФИЯ НОРКИНА, учащаяся ОФ «Қызылжар Абай орта мектебі», Кызылжарский район:

— Раньше здесь была рекреация. Здесь проходили линейки, так как не было актового зала. А сейчас здесь у нас стеллажи с различной литературой: зарубежная, казахская, классика. Также есть стенды с QR-кодом, по которым мы можем перейти и почитать либо послушать аудиокниги.

Педагоги школы отмечают, после модернизации число детей, увлеченных чтением, выросло в разы. Как и тех, кто посещает секции и кружки. Ребята уже занимают призовые места в спортивных и творческих состязаниях. Ербол Алихан, к примеру, уже успел поучаствовать в нескольких соревнованиях по робототехнике. И не раз занимал призовые места.

ЕРБОЛ АЛИХАН, учащийся ОФ «Қызылжар Абай орта мектебі», Кызылжарский район:

— Робототехникой я занимаюсь год. Как только у нас появился этот кружок, я сразу туда записался. Мне всегда нравилось что-то придумывать и делать из конструктора. Сейчас я уже умею конструировать и программировать. Это очень интересно.

ГУЛЬДАРАЙ КАЙНЕТОВА, и.о. директора ОФ «Қызылжар Абай орта мектебі», Кызылжарский район:

— Особенность нашей школы в том, что это первое учебное заведение на селе, в котором внедрена образовательная система Назарбаев интеллектуальных школ. У нас высокие стандарты образования, наши дети задействованы в различных секциях и кружках. Они развиваются в спорте, науке и творчестве. После модернизации мы открыли театральный кружок, вокал, появился кёрлинг, игра на домбре и многое другое.

Опыт этой школы транслируют сейчас по всей области. Об успехах педагогов и детей рассказывают руководителям районных отделов образования. Для этого сегодня в школе провели день открытых дверей.

Айгерим Хамзина