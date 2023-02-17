День открытых дверей прошёл в Северо-Казахстанском высшем медицинском колледже

День открытых дверей прошел в Северо-Казахстанском высшем медицинском колледже. Сюда пришли около 200 старшеклассников из городских и районных школ. В колледже обучается 1280 студентов по 7 специальностям. Татьяна Ягодина учится на фельдшера. Студентка второго курса уверена в выбранной профессии. После получения диплома планирует работать в областном центре скорой медицинской помощи.



ТАТЬЯНА ЯГОДИНА, студентка Северо-Казахстанского высшего медицинского колледжа:

— Все преподаватели интересно преподносят материал, легко усваиваются темы, запоминаются, легко обучаться. Практика проходит здесь и на базе больницы. Там тоже доступно все преподносится и медицинский персонал, который проводит у нас практику, всегда доброжелательно к нам относится.

Татьяна получает знания платно. Стоимость обучения в медицинском колледже варьируется от 350 до 380 тысяч тенге. Поступившие после 9 класса учатся 3 года 10 месяц, а те, кто пришёл в колледж после окончания 11 класса, на год меньше.

ГУЛЬНАРА ЖАУДИНОВА, ответственный секретарь приёмной комиссии Северо-Казахстанского высшего медицинского колледжа:

— На 2023-й учебный год мы планируем набирать медсестер на базе 9-11 классов по государственному заказу, а также с полной компенсацией обучения. Также у нас предполагается набор на специальность «Лечебное дело», с квалификацией — фельдшер. Предполагается набор на специальность «Фармация» — 25 человек. Для поступления в наш колледж необходимо иметь хорошие оценки по специальностям: биология, химия, русский или казахский язык. На базе 11 класса учитывается история Казахстана.

Перед поступлением ребята проходят психометрический тест. В прошлом году на договорной основе в колледж поступили 250 человек, ещё 150 стали обладателями грантов.

Дарья Пышмынцева