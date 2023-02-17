Больше суток специалисты ТОО «Кызылжар су» устраняют аварию на водоводе

Больше суток специалисты ТОО «Кызылжар су» устраняют повреждение на водоводе по улице Универсальной. Авария произошла 16 февраля. Жители микрорайонов «Береке», «Привокзальный» и Рабочего поселка жаловались на слабый напор либо отсутствие воды в домах. Это уже 3 авария на данном водопроводе. Его построили в начале 80-ых годов. После была реконструкция методом «труба в трубу». Из-за этого потребовалось время, чтобы найти повреждение. Ночью аварийный участок отрезали, установив задвижку, дома переподключили на другой водовод. Давление в трубах стабилизировано. Сейчас износ водопроводных сетей в Петропавловске составляет 57%.



Айгерим Хамзина