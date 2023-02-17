103 ребёнка родились с помощью ЭКО в СКО в прошлом году

В СК более 700 пар состоят на учёте с нарушением репродуктивной функции. Шанс обрести семейное счастье у них есть. И с 2021 года он увеличился. Указом Президента РК три года назад создали программу «Аңсаған сәби», по которой процедура ЭКО проводится в рамках ОСМС.



КАРЛЫГАШ ИЛЬЯСОВА, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— Если раньше на СКО выделялось 20-25 квот, то с 2021 года выделяется около 200 квот за год. Например, в прошлом году выделили 201 квоту, в этом году 190 квот. Для того, чтобы получить эту квоту, каждая семейная пара должна заранее обратиться в свою поликлинику, где они прикреплены. Обследоваться, сдать все анализы. И потом уже обратиться, взять направление, в областной перинатальный центр.

В прошлом году в нашем регионе успешно родились 103 ребёнка, 16 из них — двойняшки. Это у тех пар, что проходили процедуру в 2021-м.

ВИКТОР ПРОЦЕНКО, репродуктолог областного перинатального центра:

— В 2022 году была освоена 201 квота. Результат несколько хуже — порядка 35% положительных результатов. Они только начали рожать. В пределах 4-5 родов только. Первый год почему много было. Наверное, были простые случаи. К примеру, трубный фактор. Нет маточных труб. Там программа получается. А здесь участвует эндокринный фактор. Тут уже гормональные проблемы, которые трудно поддаются коррекции. И скорректировав даже, программа может не получиться. И вообще 50 на 50. И женский, и мужской фактор. Многие говорят, там у женщин преимущественно. Нет, 50 на 50. И у мужчин много проблем.

С начала года на учёт поставили 82 женщины. В целом, эту процедуру проводят до 38 лет. Чаще всего обращаются пары в возрасте 30-35-ти. Те, у кого не получилось ЭКО с первой попытки или не хватило квот, могут пройти процедуру в следующем году.

ВИКТОР ПРОЦЕНКО, репродуктолог областного перинатального центра:

— У нас переходящих с прошлого года 30 человек. Мы готовили их в прошлом году. Но квот не было нужного количества. В этом году они уже в первую очередь будут обеспечиваться квотами. И где они могут пройти процедуру. Это право выбора за женщиной. Наша задача — выделить ей квоту. А поехать она может в любой ЭКО-центр РК.



Таких центров в нашей стране 24. Прежде чем туда поехать, будущие мамы обследуются около 2-3 месяцев.



Диана Салихова