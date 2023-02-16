Многочисленные нарушения выявили прокуроры в центрах заятости СКО

Фиктивным трудоустройством и неосвоением целевых грантов занимались в центрах занятости региона. Многочисленные нарушения прокуроры выявили в ходе проверок. К примеру, один факт выявили в Мамлютском райне. Местный предприниматель получил бюджетные средства с помощью фиктивных документов. Сейчас уполномоченными органами идёт досудебное расследование.

ЮЛИЯ КОРИХОВА, старший прокурор управления прокуратуры СКО:

— Будет принято окончательное процессульное решение по данному факту. По всем нарушениям в адрес акимов районов внесены акты надзора, которые будут рассмотрены в надлежащий срок. Социальные права граждан — это первооснова деятельности органов прокуратуры и основное направление нашей надзорной деятельности.

Руководителей центров занятости, где были допущены нарушения, привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. В государственных бюджет они возместят 38 млн тенге.

Алишер Ашимов