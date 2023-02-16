Финальные игры Кубка Федерации по хоккею прошли в Петропавловске

Во Дворце спорта имени А. Винокурова прошли финальные игры Кубка Федерации по хоккею. В республиканском турнире принимают участие юные хоккеисты. Возраст игроков — 14-15 лет.

На лёд вышли команды из Петропавловска и Шымкента. Игра с самого начала выдалась довольно-таки напряжённой. Хоккеисты друг другу не уступали. Хозяева льда старались первыми открыть счёт, но, быстрее получилось это у соперников. Настроившись на победу, они стремительно начали атаковывать ворота североказахстанцев. Первая шайба со стороны гостей открыла счёт на табло — 0:1.

За напряжённой игрой следят и болельщики. Они верят, что наши ребята достояно ответят.



— Игра хорошая. Болею за «Кулагер», за внука Назарова Таира.

— За «Кулагер». Игра агрессивная. Надеемся на победу.

Всего в республиканском турнире принимают участие 8 команд. По словам руководителя детско-юношеской спортивной школы им. Казбека Байболова, хоккеисты хорошо подготовлены, команды друг другу составляют достойную конкуренцию.

ВЛАДИМИР ЩЕРБАКОВ, руководитель ОСДЮСШ им. К. Байболова:

— В нашей области большую популярность набирает хоккей с шайбой. На сегодня проводится много чемпионатов. Сейчас проходит финальная игра за 1 место. Победитель будет определяться по очкам.

В планах петропавловской команды попасть в молодёжный состав сборной. Для этого надо хорошо потрудиться, говорит Владимир Щербаков. Впереди у ребят много различных турниров.

Алишер Ашимов