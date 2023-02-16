Человек труда: «45 лет своей жизни я посвятила школе»

Татьяна Николаевна Мартыневская одна из тех учителей, кто застал все новшества в системе образования и не только. Её общий стаж работы в школе — 45 лет. Из них 30 лет она проработала директором, 15 лет отдала обучению юного поколения русскому языку и литературе в своей родной Краснознаменской СШ Мамлютского района. Свою трудовую деятельность она продолжает и по сей день.

То, что проходили на уроках Татьяны Николаевны, помнят до сих пор её уже взрослые воспитанники. Одна из них — Анастасия Леммер, вдохновившись мастерством учителя, решила пойти по её стопам.

АНАСТАСИЯ ЛЕММЕР, учитель начальных классов Краснознаменской СШ, Мамлютский район:

— Татьяна Николаевна всегда была таким отзывчивым, понимающим, добрым учителем. Она всегда шла навстречу, всегда понимала. Её предметы всегда были легкими и интересными. Когда я занималась на уроках Татьяны Николаевны, преподавательство нравилось еще больше.

Сейчас Анастасия Леммер — учитель начальных классов и преподает в своей родной школе. Точно так же, как и Татьяна Николаевна. Вот уже 8 лет Анастасия стремится делать занятия такими же увлекательными как у любимого учителя. А если возникнут трудности, то советом, без сомнений, поможет Татьяна Николаевна. Все коллеги говорят, что её уроки — это эталон профессионализма, а сама она — человек очень чуткий и понимающий.

АМАНГЕЛЬДЫ САТАНОВ, учитель истории Краснознаменской СШ, Мамлютский район:

— В коллективе Татьяна Николаевна очень открытый человек, всегда поможет, поделится опытом. Ученики относятся к ней с душевностью. С Татьяной Николаевной можно просто поделиться чем-то, она очень начитанный человек. Разговариваем вместе, мы гуманитарии, обсуждаем героев, исторических персонажей, проводим параллели.

Советская школа, времена перестройки, современные преобразования. Если в сердце живет любовь и ответственность к своему делу, сложности не страшны, говорит ветеран труда. Умение перестроить подход — одно из главных качеств хорошего педагога.

ТАТЬЯНА МАРТЫНЕВСКАЯ, учитель русского языка и литературы Краснознаменской СШ, Мамлютский район:

— Учителю важно успеть, рядом стоит слово «успех», нужно успеть за всем этим. Сложности есть, но делать нужно, если ты взял на себя такую ответственность. Когда я получила «Отличника просвещения», я поняла, что путь, выбранный мной, правильный путь, что я нужна здесь.

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения РСФСР» Татьяна Николаевна получила на 20-летие службы профессии. В копилке — юбилейные награды, медаль «Ветеран труда». Но, а главные достижения учителя — это ежедневные победы её учеников. Сейчас Татьяна Николаевна ждет своих учениц с областной олимпиады по русскому языку и литературе.

Анастасия Кузнецова