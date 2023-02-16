Аким области Айдарбек Сапаров поручил поддержать местных производителей

Глава региона Айдарбек Сапаров посетил ряд перерабатывающих предприятий областного центра. Одним из них является мельнично-макаронный комплекс «Султан». Работают здесь по заявкам потребителей, в день производят до 100 тонн макаронных изделий. При необходимости могут довести показатель и до 200 тонн. В нашем регионе изготавливают в 17 раз больше макарон, чем потребляет население, отметил Айдарбек Сапаров. Тем не менее, цена на продукцию продолжает увеличиваться еженедельно, такого допускать нельзя.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы макарон производим в 17 раз больше, чем наша потребность, но почему-то макароны растут в цене, даже за последнюю неделю на 30 тг за килограмм. Они здесь работают, другие макаронные фабрики у нас работают. Вопрос почему? Пшеница падает в цене, мука падает в цене. Макароны дорожают. У меня просьба, чтобы вы без наценки, без торгового дома, напрямую для стабилизации цен, нам для области продавали по низкой цене. Вы можете в другие регионы продавать через торговый дом. Сюда напрямую, какая потребность нам нужна.

На недавнем аппаратном совещании Айдарбек Сапаров отметил проваленную работу по стабилизации цен на социально значимые продукты. Сейчас в некоторых торговых точках цена гречи доходит до 450-500 тенге. Чтобы разобраться в вопросах ценообразования, он посетил предприятие по переработке круп «Рахат Опт». Аким области убедился, что гречку у производителя можно приобрести по 300 тг за килограмм для стабфонда. Упаковка круп — тоже вполне решаемый вопрос. Глава региона поручил заместителю акима и руководству управления предпринимательства взять ситуацию на контроль и решить проблему. Затем Айдарбек Сапаров ознакомился с работой молокоперерабатывающего предприятия «Eurasian Milk». После первого этапа реконструкции производства в день здесь могут перерабатывать до 180 тонн молока, все благодаря цифровизации, отмечает директор. Но таких объемов нет. По факту в день принимают от 70 до 100 тонн молока. В прошлом году здесь запустили линию по производству сыров. На сегодня её мощность составляет больше 2,5 тысяч тонн продукции в год.

АНДРЕЙ ГРИЦЕНКО, генеральный директор ТОО «Eurasian milk»:

— Сам сырцех может перерабатывать от 120 до 150 тонн молока в сутки, только часть. Сейчас пока здесь не спешим, потому что много ручного труда осталось, делаем работаем. На килограмм сыра уходит примерно 9,5 литров молока.

Еще одной остановкой главы региона стало молокоперерабатывающее предприятие «Зенченко и К». В год здесь перерабатывают около 45 тысяч тонн молока. Сейчас ведется строительство еще одного цеха, после его завершения в день здесь смогут перерабатывать порядка 300 тонн продукции.

ВИКТОР СУХОВ, директор молокоперерабатывающего предприятия КТ «Зенченко и К»:

— Планируем к осени сдаться. Котельная у нас уже заработает плюс планируем поставить немецкое оборудование, 10 тонн молока в час, потому что сегодня катастрофически не хватает нашей продукции. Из того, что мы производим, практически 62 тонны ежедневно потребляет наша область и столько же Астана.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Нам нужно строить побольше молочно-товарных ферм, современных, с доильным залом /карусель, елочка/, тогда мы сможем добиться загрузки 100%, хотя бы 90% — это уже хорошо.

Последним объектом, который посетил глава региона, стал мясоперерабатывающий комплекс «КазМясоПродукт». Здесь делают колбасы, сосиски, сардельки, деликатесы из конины, говядины, свинины. На сегодня производят больше ста наименований готовой продукции. Мощность производства составляет 90 тонн в месяц. На предприятии трудятся больше 100 человек. Этого количества кадров недостаточно.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— По области серьезная проблема. Кадровый вопрос надо решать. По всем заводам проехал, тоже самое. Теперь проезжаю перерабатывающие предприятия. Был в МК «Султане», там тоже человек 25 не хватает, у вас сегодня 15 вакансий. Надо все эти вопросы решать совместно.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются на предприятии, это продвижение товара. Магазины на первые ряды своих полок ставят импортную продукцию, а местную прячут назад. Айдарбек Сапаров поручил проработать этот вопрос.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Пригласите руководителей, проведите совещание по данному вопросу. Чтобы поддержали наших отечественных производителей, надо работу провести. Чтобы в первую очередь полки обеспечили, первый ряд, а не на последнем ряду. Этот вопрос надо решать.

Глава региона дал ряд конкретных поручений по поддержке перерабатывающих предприятий, выполнить которые необходимо в кратчайшие сроки.

Дарья Пышмынцева